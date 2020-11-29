تحيا مصر ينشر أسماء 32 عالمًا حصدوا جوائز جامعة القاهرة التشجيعية والتقديرية والتميز

وافق مجلس جامعة القاهرة على أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، بأنواعها المختلفة "التميز - التقديرية - التفوق العلمي - التشجيعية – الإختراع"، وفاز بالجوائز 32 عالمًا وباحثًا في المجالات العلمية المختلفة، وبلغت قيمة الجوائز 3 مليون و540 ألف جنيه.

وفي جوائز التميز، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة نسمة أحمد يونس البطريق بكلية الإعلام في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور محمد أسعد محمد حسن بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسين مصطفى موسى خالد بالمعهد القومي للأورام في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور سمير إبراهيم محمد شاهين بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور ممدوح محمد إبراهيم نصار بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، فيما حُجبت الجائزة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المسقبل، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة في العلوم الإنسانية والتربوية.

وفي جوائز الجامعة التقديرية، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور ماجي الحلواني حسين محمود بكلية الإعلام في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور أسامة محمد الحسيني يوسف بكلية الزراعة في مجال العلوم الأساسية، والدكتورة منى السعيد حسن الرازقي بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، فيما حجبت الجائزة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، ولم يتقدم أحد إلى الجائزة في مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الهندسية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

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