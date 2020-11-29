بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير.. فايزر يقلع إلى مراكز التوزيع بالطائرات

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن شركة "فايزر" المنتجة للقاح كورونا، قد بدأت في نقل لقاح كورونا الخاص بها بواسطة رحلات طيران مستأجرة من شركة الطيران الأمريكية United Airlines إلى مراكز التوزيع، تحسباً لموافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على الشحنات، والتي تتطلب تعبئة لقاح فايزر في الثلج الجاف، وفقًا لما نقله موقع CNN.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان "نتيجة للوتيرة التاريخية لتطوير اللقاح من خلال عملية Warp Speed ​​والتخطيط اللوجستي الدقيق، تدعم إدارة الطيران الفيدرالية أول شحنة جوية جماعية للقاح".

وقالت وول ستريت جورنال إن الرحلات الجوية المستأجرة، التي بدأت يوم الجمعة، كانت بين بروكسل وشيكاجو إنها تمثل إحدى مراحل السلسلة التي ستمتد من شيكاغو إلى مراكز التوزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة Pfizer ، جنبًا إلى جنب مع شريكتها الألمانية BioNTech، في أوائل نوفمبر أن لقاحها كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ في دراسة إكلينيكية لكنها مجرد واحدة من عدة عمليات يتم تطويرها في معركة عالمية لإنهاء جائحة فيروس كورونا.

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وتم العثور على لقاح آخر من جامعة أكسفورد وشركة الأدوية AstraZeneca لاحقًا ليكون فعالًا بنسبة 70 ٪، على الرغم من أن AstraZeneca أقرت بخطأ في الجرعات أثناء التجارب ولقاح موديرنا أثبت فعاليته بنسبة 94.5٪ في تجربة.