حسانين توفيق يطالب بأن يكون التحول الرقمي بأولويات لجنة التعليم والأتصالات بمجلس الشيوخ



أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تنتهجه الدولة حاليا في التحول الرقمي واستغلال كافة وسائل التطور التكنولوجي في جميع نواحي الحياة، يستوجب النص عليها في اختصاصات لجنة التعليم وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ.

وشدد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية إعادة النظر في المادة بشأن اختصاصاتها بحيث يضاف إليها التحول الرقمي.

النائب ياسر الهضيبي يوجه التحية للرئيس من مجلس الشيوخ للاتحادية: جعلتم مصر من شبه دولة إلى دولة (فيديو)