حسانين توفيق يطالب بأن يكون التحول الرقمي بأولويات لجنة التعليم والأتصالات بمجلس الشيوخ

أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تنتهجه الدولة حاليا في التحول الرقمي واستغلال كافة وسائل التطور التكنولوجي في جميع نواحي الحياة، يستوجب النص عليها في اختصاصات لجنة التعليم وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ.
وشدد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية إعادة النظر في المادة بشأن اختصاصاتها بحيث يضاف إليها التحول الرقمي.
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وأشار توفيق، إلى أنه طالما أن للجنة التعليم يندرج تحتها ملف الاتصالات، لذا فمن الأهمية بمكان التأكيد على وجود ملف التحول الرقمي ضمن أولويات اللجنة، للمساهمة في التشريعات الخاصة به.
مادة ٥٣
تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:
- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.
- شئون البحث العلمي.
وير التعليم الجامعي بجميع أنواعه
- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا وماركز البحث العلمي.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات
التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاارتهم المهنية.
- الجوانر المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي.
- التشريعات الخاصة باختصاصات وتكنولوجيا المعلومات.
- السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي واختصاصات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزاارت والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي واختصاخت وتكنولوجيا المعلومات.
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