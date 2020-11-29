ننشر ضحايا حادث دهس ميكروباص يقوده "طفل" .. بالأسماء والبيانات

ألقيت أية سامح مصرعها، نتيجة إصابتها بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى من جراء دهس سيارة ميكروباص كان يقودها طفل ٥ أشخاص داخل محل حلويات شهير بالمحلة الكبرى.

وننشر أسماء وبيانات المصابين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص يقوده طفل بدراجة نارية وأقتحام محل حلوانى شهير أمام نفق السبع بنات التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى.

وهم ابراهيم عبد الله الشيخ 37 سنه مقيم بمنطقه المحجوب، عمرو السيد 32 سنه مقيم بمنطقه سكة الوسطي، اية سامح احمد حسين 21 سنه مقيمة بشارع الجلاء، محمد رمضان ابو زين 28 سنه مقيم بشارع الانتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة ٥ أشخاص من بينهم طفل فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية.

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وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل واختلت عجلة القيادة فى يده أدى الى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلوانى شهير ودهس عدد من الركاب.

وتم نقل المصابين الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة.

