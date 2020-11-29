تحيا مصر يرصد بالصور فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية

تواصل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشتها اليوم لمشروع قانون اللائحة الداخلية، وسط مشاركات واسعة من الأعضاء في تقديم المقترحات والرؤي والأفكار علي مشروع القانون، بعد أن استعرض المستشار فرج الدري تقرير لجنة اللائحة.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراح بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها، موضحاً أن بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.

