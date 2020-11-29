المفوض السامي للاجئين يستغيث بسبب وضع الإثيوبين المهجرين من الحرب بالسودان

أطلق فيلبي قراندي، المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين وجود حاجة ماسة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة لمعالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال داخل أثيوبيا وبمعدل يصل إلى 600 لاجئ يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، سونا، تصريحات المفوض السامي أثناء زيارته معسكر الراكوبة بعد طواف على اللاجئين أن معدل الدخول اليومي لو حدث في أي دولة من الدول الغنية لانهارت الحكومة في اليوم التالي مقارنة بوضع السودان والمجتمع السوداني الذي يستضيف عشرات الألاف ومنذ بداية الشهر فقط.

وأشاد قراندي بالسودان وكرمه في استقبال اللاجئين واستضافتهم إلا أنه شدد بأنه على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لدعم السودان وتوفير الأدوية والمأوى والطعام للاجئين.

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