أطلق فيلبي قراندي، المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين وجود حاجة ماسة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة لمعالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال داخل أثيوبيا وبمعدل يصل إلى 600 لاجئ يوميا.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، سونا، تصريحات المفوض السامي أثناء زيارته معسكر الراكوبة بعد طواف على اللاجئين أن معدل الدخول اليومي لو حدث في أي دولة من الدول الغنية لانهارت الحكومة في اليوم التالي مقارنة بوضع السودان والمجتمع السوداني الذي يستضيف عشرات الألاف ومنذ بداية الشهر فقط.
وأشاد قراندي بالسودان وكرمه في استقبال اللاجئين واستضافتهم إلا أنه شدد بأنه على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لدعم السودان وتوفير الأدوية والمأوى والطعام للاجئين.
إقرأ أيضًا.. إسبانيا: غياب الصادق المهدي عن المشهد السوداني سيكون ملموس بشكل خاص
وقال إنه يضم صوته للأمين العام للأمم والمتحدة وأمين الاتحاد الإفريقي بدعوة الأطراف في إثيوبيا لإيقاف الحرب وبالتالي وقف عملية النزوح إلى السودان.
وأضاف أن عدد اللاجئين الذين عبروا الأن إلى السودان يتراوح بين 34 الى 44 الف لاجئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوض السامي للاجئين يستغيث بسبب وضع الإثيوبين المهجرين من الحرب بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.