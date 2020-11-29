رئيس مجلس الشيوخ يهاجم النائب فاروق المقرحي "أنت دائم الاعتراض"

أظهر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حالة انزعاج استحوذت على انتباه الحضور بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك من الطريقة التي يتعامل بها عضو المجلس اللواء فاروق المقرحي، مخاطباً إياه: أنت دائم الامتعاض والاعتراض بشكل ملحوظ.

وأصر عبدالرازق على استكمال حديثه رغم محاولات المقرحي التوضيح: جميع من في القاعة سيأخذون حقهم كاملاً في الحديث والتعبير عن الرأي بشكل هادئ وليس بهذه الطريقة الملحوظة من الصباح، انت لم تتوقف عن الاعتراض والامتعاض.

ليلتقط المقرحي الميكروفون للحديث بهدوء بعدها في أحد نصوص اللائحة بعدما أتاح له ذلك رئيس مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن الموقف ذاته قد تكرر صباح اليوم، بعدما، اعترض عضو مجلس الشيوخ فاروق المقرحي على عدم توافر نسخ ورقية من اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، قائلا : يعني إيه ترسل إلينا اللائحة على الواتساب آب.

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