٧ أسباب تؤدي إلى قرحة المعدة.. والمستكة والريحان علاج قوي

تعتبر قرحة المعدة أبرز الأمراض الشائعة بين المصريين، وهي مرض ينتج عندما يضعف الغشاء المخاطي الحامي لجدار المعدة والآثنى عشر يضعف.

ويعد أبرز7 أسباب للإصابة بقرحة المعدة كالأتي:



- العدوى ببكتيريا الملوية البابية أو جرثومة المعدة.

- تلف الغشاء المخاطي للمعدة نتيجة زيادة الحموضة.

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