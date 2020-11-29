تعتبر قرحة المعدة أبرز الأمراض الشائعة بين المصريين، وهي مرض ينتج عندما يضعف الغشاء المخاطي الحامي لجدار المعدة والآثنى عشر يضعف.
ويعد أبرز7 أسباب للإصابة بقرحة المعدة كالأتي:
- العدوى ببكتيريا الملوية البابية أو جرثومة المعدة.
- تلف الغشاء المخاطي للمعدة نتيجة زيادة الحموضة.
إقرأ أيضًا.. أوكسفورد وأسترازينيكا تعلنان فعالية لقاحهما ضد كورونا تصل إلى 90%
- فرط إستخدام مضادات الألتهاب زي الأسبرين والكرتيزون وأدوية الروماتيزم.
- الضغوط النفسية والأرق كمان سبب.
- الأكل الحار والتوابل ونظام الأكل.
- الكحول والدخان والكافيين.
- أمراض إذا ذُكرت ذُكر قرحة المعدة زي الفشل الكلوي وأمراض الكبد ونشاط الغدة ومشاكل المرئ.
كيفية التشخيص:
يمكن للشخص المصاب معرفة أنها قرحة معدة وليست أي تعب أخر عندما يبدأ التعب من فُم المعدة تحت الصدر بالظبط ثم الشعور بحرقان وانتفاخ وحرقة وحموضة وإلى أن يصل إلى مرحلة فقدان الشهية وإرتجاع وغثيان منتهيًا بنزيف الجهاز الهضمي وهو من مضاعفات قرحة المعدة إنها تقلب بنزيف.
العلاج:
علاج قرحة المعدة يتمثل في استخدام بيكربونات الصوديوم الطبية بحذر، نظرًا لأن أي إفراط في استخدام تلك المادة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن المستكة علاج هائل لمشكلات المعدة في العموم وبالأخص للقرحة، فضلًا عن شرب الريحان والزنجبيل كمضاد التهابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ٧ أسباب تؤدي إلى قرحة المعدة.. والمستكة والريحان علاج قوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.