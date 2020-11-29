محمود الخطيب يشكر رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المباراة

وجه كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها، من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة.

ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات، من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدا كبيرا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية، لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائزوهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.

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وجاء ذلك بعد انتهاء مباراة الاهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة لصالح القلعه الحمراء بنتيجة 2/1 أحرز الأهداف عمرو السوليه ومجدي "قفشه" للنادي الأهلي وهدف وحيد أحرزه لاعب الزمالك شيكابالا وقدم النادي الأهلي أداء رائع حيث تسببت الغيابات لنادي الزمالك علي أداء الفريق منها محمود "الونش" مدافع الفريق المصاب بفيروس كورونا وايضاً عبدالله جمعه و يوسف أوباما.

