عصام الحضري يستعد لخوض تجربة جديدة في التدريب .. اعرف التفاصيل

صرح عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ان اتفق علي تدريب نادي النجم الساحلي التونسيي وسوف يسافر خلال ايام لأتمام الاتفاق وتوقيع العقود. وفي وقت سابق قد اعلن عصام الحضري علي حسابه "توتر" اعتزاله النهائي للحراس وتعليق قفازاته موضحا أنه يتمني خوض تجربة جديدة في عالم التدريب. اقرأ أيضا: عبد الحفيظ: ضم اللاعبين المعارين والجدد في قائمة الفريق أمام الاتحاد ببطولة الكأس



والجدير بالذكر، أن عصام الحضري الحارس المخضرم له تاريخ حافل في عددة مشاركات في أندية مختلفة منها: النادي الأهلي وثم احترف في بازل السويسري، ومن بعدها عاد للدوري المصري حيث أصبح حارس في نادي الزمالك والاسماعيلي ووادي دجله واحترف في الدوري السعودي في نادي الاتفاق.



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