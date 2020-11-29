أكبر تعديلات لائحة الشيوخ اليوم.. سفر العضو للخارج بالإخطار فقط وليس الإذن الكتابي المسبق

حظر الاتصال بجهات أجنبية أو لقاءات إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس
حالة من الخلاف الواسع دخل فيها أعضاء مجلس الشيوخ، حول المادة ٢٣٤، والتي كانت تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته، وسبب سفره، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة.
وبرز دور وكيل المجلس بهاء أبوشقة الذي حذر من شبهة عدم دستورية خطيرة، نظرا لكون الدستور يكفل حرية التنقل لجميع المواطنين، وهو مارد عليه البعض بأن عضو مجلس الشيوخ أصبح مسؤولا ولا يمثل نفسه ويحمل معه صفته البرلمانية، وهو مارفضه أبوشقة.
بعدها استمر الشد والجذب بين الأعضاء بعضهم البعض، وعقب جدل مطول، استقر الأعضاء بعد مقترح من العضو محمد شبانة، وتدقيق الصياغة من بهاء أبوشقة، ان يصبح سفر عضو مجلس الشيوخ للخارج بالإخطار الذي لم يتم تحديد شكله إن كان كتابة، أو بالهاتف، أو عبر أية وسيلة أخرى.
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فيما حافظ الأعضاء على القيود المتعلقة بلقاء عضو الشيوخ للأجانب، حيث ابقوا على نص: ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
وكان نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: لا يجوز للعضو السفر للخارخ الا باذن مسبق من رئيس المجلس بناء علي طلب كتابي يبين فيه وجهته، وسبب سفره.
وأصبح بعد التعديل كالتالى:
مادة 234، في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه ان يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر اليها ولرئيس المجلس حق الإعتراض
لايلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لاحد أعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا، باذن كتابي من رئيس المجلس.
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