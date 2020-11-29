أكبر تعديلات لائحة الشيوخ اليوم.. سفر العضو للخارج بالإخطار فقط وليس الإذن الكتابي المسبق



حظر الاتصال بجهات أجنبية أو لقاءات إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس



حالة من الخلاف الواسع دخل فيها أعضاء مجلس الشيوخ، حول المادة ٢٣٤، والتي كانت تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته، وسبب سفره، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة.

وبرز دور وكيل المجلس بهاء أبوشقة الذي حذر من شبهة عدم دستورية خطيرة، نظرا لكون الدستور يكفل حرية التنقل لجميع المواطنين، وهو مارد عليه البعض بأن عضو مجلس الشيوخ أصبح مسؤولا ولا يمثل نفسه ويحمل معه صفته البرلمانية، وهو مارفضه أبوشقة.

بعدها استمر الشد والجذب بين الأعضاء بعضهم البعض، وعقب جدل مطول، استقر الأعضاء بعد مقترح من العضو محمد شبانة، وتدقيق الصياغة من بهاء أبوشقة، ان يصبح سفر عضو مجلس الشيوخ للخارج بالإخطار الذي لم يتم تحديد شكله إن كان كتابة، أو بالهاتف، أو عبر أية وسيلة أخرى.

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