حازم إمام ينتقد تصرفات جماهير الأهلي: وصمة عار لكل من شارك وضحك

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، سخرية بعض جماهير الأهلي على نجم الزمالك شيكابالا قائد الفريق الأبيض، والتي تحولت إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي. ووصفها بالعنصرية.
وسخر مجموعة من جماهير النادي الأحمر، من اللاعب شيكابالا ووصفوه بـ "الأسود" عقب فوز فريقها أول أمس بدوري الأبطال الإفريقي، على حساب الزمالك 2-1، ووضعوا صورته مع كلب أسود اللون مرددين هتاف "شيكابالا".
وكتب حازم إمام عبر حسابه على "تويتر": "فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا، لكن أحب أن أقول إنه سيظل وصمة عار، لكل من شارك وأيد وبارك وضحك"، متابعا: "في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل، وإنك تبقي عنصري".
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يذكر أن شيكابالا رد بصورة، نشرها عبر صفحته على "إنستجرام"، يرفع فيها حذائه تجاه جماهير الأهلي في مباراة سابقة.
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