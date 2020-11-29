الحكومة: لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مواعيد إغلاق المنافذ التموينية، وقرار إغلاق المحال التجارية الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية وكذلك المجمعات الاستهلاكية كما هى دون أى تغيير، لتبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف احتياجاتهم من السلع التموينية، وتجنباً للزحام والتكدس.

وفى إطار الجهود المبذولة فى مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية، تم زيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب الوزارة مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتى الجملة على المنافذ التموينية، حيث قد تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، وذلك بعدما أصبح توفير الكمامات الواقية ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.