رئيس الإنجيلية ينصب قسا جديدا لكنيسة السويس ويكرم راعيها السابق

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى حفل تنصيب القس جيمى وجيه، قسا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بمحافظة السويس، وتكريم القس الفريد فائق الراعى السابق للكنيسة، بحضور العميد إيهاب حسن، سكرتير عام محافظة السويس، نائبًا عن سيادة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والمهندس ممدوح، رئيس حى الأربعين.





كما حضر حفل التنصيب من الكنيسة الأرثوذكسية القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس نائبًا عن الأنبا بموا أسقف السويس، والقمص ميخائيل، راعى كنيسة الملاك ميخائيل بالسويس، ومن الكنيسة الكاثوليكية أيضا الأب بشاى إسحق، والقس عادل توما من الكنيسة الأسقفية، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ للطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "إن الإصلاح ضرورة مهمة ومستمرة، ولا يتحقق الإصلاح إلا بعد التوبة الفردية، والتوبة الحقيقية هى موقف فكرى أولًا، عندما يتغير ويتجدد الذهن ومن بعده يتغير السلوك، فنحن نتاج ما نفكر فيه، ومنظومة القيم والتصورات التى تحكمنا هى التى تنعكس فى سلوكنا اليومي؛ فى بلدنا ندعو دائمًا إلى تجديد الخطاب الديني، وهو نوع من الإصلاح يهدف إلى تطوير أنفسنا، وبالتالى تتغير الجماعة والمؤسسات والكيانات".

كما قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس جيمى وجيه وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسويس، كما قدم كلمة شكر للقس ألفريد فائق صموئيل، تكريما لخدمته المخلصة للكنيسة الإنجيلية بالسويس.

وشارك فى برنامج الاحتفال القس ناجح فوزى، رئيس مجمع القاهرة المشيخى، وراعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، والقس ألفريد فائق صموئيل رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بالسويس، والقس سامح لطفى رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى، والقس تامر سعيد سكرتير المجمع وعضو لجنة العمل الرعوى والكرازى، والقس وجدى جميل، راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة السلام، والشيخ عاطف عطية، عضو مجلس الكنيسة الإنجيلية بالسويس، والدكتور فخرى وهبه راعى كنيسة الإخوة، كما قدم فريق ترانيم الكنيسة، عددًا من الترانيم الروحية بقيادة المهندس كرم صلاح.