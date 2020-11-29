صحة النواب توافق على تعديلات بقانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، تعديل البند 2 من المادة 5، بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بإلزام الصندوق بإعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.





كان البند ينص على أن يتم إعداد هذا التقرير بشكل سنوى، إلا أن رئيس اللجنة، اقترح تعديل النص ووافق عليه الأعضاء. وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إدخال تعديل على نص المادة 1 من مشروع القانون بإضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تغيير مقر الصندوق من مدينة القاهرة. تنص المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة على أن: يكون مقر الصندوق مدينة القاهرة، حيث أثارت جدلا باجتماع اللجنة حول إمكانية نقل مقر الصندوق فيما بعد، خصوصا فى ظل نقل العديد من مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ووافقت اللجنة على نصوص مواد الإصدار والمواد أرقام:"2 - 3 - 4"، كما وردت بمشروع الحكومة.

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