فيديوجراف: ميدان التحرير.. متحف مصر المفتوح للعالم بالمجان

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم افتتاح الميدان بعد تطويره، نهاية الشهر القادم، حيث تزين الميدان بالمسلة الفرعونية و4 كباش فرعونية، ليصبح أشبه بمتحف مفتوح، تقدمه مصر للعالم. وغلبت على التحديثات الشكل الفرعونى، كما شمل التطوير وجود بحيرة تحف المسلة والكباش، فيما أنارت شركة الصوت والضوء الميدان ليصبح تحفة معمارية.

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