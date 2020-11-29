بعد الموافقة عليها.. «دوت الخليج» ينشر نص اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إرسال مشروع اللائحة بعد مناقشتها مادة مادة والموافقة النهائية عليها إلى رئيس الجمهورية. ووفقا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة، وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي الإجرائية وقواعد الحديث فى المجلس والأدوات البرلمانية. عقب ذلك رفع عبد الرازق، الجلسة العامة، ولم يحدد موعد عودة المجلس للانعقاد، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة بعد تحديدها.

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