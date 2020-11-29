الشيوخ يقر على نوابه عدم السفر قبل إخطار رئيس المجلس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث كان نص المادة: لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: فى حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

وشهدت المادة جدلا واسعا، وسط رفض الإلزام بحصول النائب على إذن قبل السفر للخارج، بحيث يكون فقط بالإخطار وليس الحصول على إذن.

وأكد بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن عدم الجواز بالسفر يتعارض مع نص دستورى، بأن حق التنقل يكفله الدستور فى كل دول العالم ولا يجوز قيد النائب، مطالبا بالإبقاء على نص "ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن".