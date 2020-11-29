جيبوتى: نتطلع للاستفادة من خبرة مصر فى القضاء على العشوائيات

جدة - نرمين السيد - حرصت السفارة المصرية فى جيبوتى، على ترتيب لقاء للمهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق، مع وزيرة الإسكان والتعمير الجيبوتية أمينة حمد، وذلك على هامش الزيارة التى أجراها إلى جيبوتى رئيساً لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، فى إطار المباراة التى جمعته بفريق "ارتا سولار" الجيبوتى فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.





وخلال اللقاء تم بحث آفاق اضطلاع الشركة المصرية الرائدة بدور فى مجال تحديث البنية التحتية بدولة جيبوتى الشقيقة، ومساعدتها على معالجة مشكلة العشوائيات اقتداءً بالتجربة المصرية فى هذا الصدد. كما وجه المهندس محسن صلاح الدعوة للوزيرة الجيبوتية ومساعديها لزيارة شركة المقاولون العرب بالقاهرة للاطلاع على إمكانياتها ومشروعاتها ومعاهد التدريب بها. وصرح السفير المصرى محمد مصطفى عرفى، أن الجانب الجيبوتى يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة فى ضوء اضطلاعها بالعديد من المشروعات بالدول الإفريقية والعربية. وأوضح أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى إمكانية قيام الشركة بتوفير فرص لتدريب المهندسين والحرفيين الجيبوتيين، مبرزاً ما تحظى به مصر من مكانة كبيرة فى جيبوتي بما يعزز من فرص التعاون بين البلدين الشقيقين.

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