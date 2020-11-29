الأندية تصوت بالرفض على قرار تقليص الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلى 96 ناديا

رفضت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والمقامة حاليا بأحد الفنادق المادة رقم 12 في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى 96 عضوا فقط، وصوتت الجمعية بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطلبت زيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة.

ويعود الأعضاء لمناقشة التعديلات المقترحة على بند عدد الأعضاء حيث يطالب البعض بأن يتم زيادة الجمعية إلى 122 ناديا والبعض يطالب بأن يكون 134 ناديا بدخول القسمين الثالث والرابع كاملين، حيث يتم حاليا مناقشة تعديلات البند الذي أثار الخلافات في محاولة إيجاد حل لتعديله.

واكتمل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة ، والتى تعقد بأحد الفنادق ، من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكذلك مناقشة التعديلات على اللائحة ، بحضور أعضاء العمومية، وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

ويكتمل النصاب بحضور 50% +1 ، أى 48 عضوا من أصل 96 ناديا .