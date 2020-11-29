«الداخلية» توجة ضربة قاصمة لتجار المخدرات.. ضبط 11 مليون قرص «كبتاجون» داخل حاوية بميناء دمياط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحرى بنظام الترانزيت) ومشمولها المستندى (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط "118 كرتونة تحوى كلاً منها عدد 25 مرشح مياة (شمعة فلتر) بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالى 11 مليون قرص.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 385 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.