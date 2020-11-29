وزير النقل: 46.8 مليار جنيه لتحديث نظم الإشارات بالسكة الحديد بطول 1800 كم

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، الأحد، دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة بإجمالي ١٢ كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من "19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا"، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٧٧% وتم حتى الآن دخول 11 برجا رئيسيا الخدمة وهي "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب"، و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانا الخدمة، مشيرًا إلى أن برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم في 19 سيمافور ضوئيا و6 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و46 موتور تحويلة.

ونوه وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.