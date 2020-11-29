نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يلتقي فريق اعتماد الجودة بتفهنا الأشراف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمقر كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ولفيف من قيادات الأزهر.

وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر الشَّريف قام بخطوات جادَّة نحو تطوير التَّعليم الأزهري، وتطوير المناهج الدِّراسيَّة بما يتواكب مع متطلَّبات العصر، كما وضع إجراءات وضوابط مُحْكَمَة لإنشاء المعاهد الأزهريَّةِ وتحديث البِنْيَة التحتية للمعاهد القائمة حاليًا؛ طبقًا لمواصفاتِ الجودة والاعتمادِ الَّتي تُهيِّئُ للطَّالبِ مُناخًا تعليميًّا متميِّزًا، وترتقي بالتَّعليم الأزهريِّ على كافَّة المستويات ضمنَ خُطَّة الأزهر لإحلال وتجديد المعاهد الأزهريَّة.

جدير بالذكر أن كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تقدمت إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحصولها على الاعتماد الأكاديمي، وقد حضر اليوم الأحد، الفريق المنوط به مراجعة معايير الجودة، وقد سبق هذا اللقاء لقائين سابقين، تم خلالهما اللقاء المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والكادر الإداري.