نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح معرض "داء ودواء" 80 قطعة نادرة بالمتحف الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي معرض أثري بعنوان "داء ودواء" بمقر المتحف بباب الخلق.

وشهد الافتتاح 60 فنانًا تشكيليًا المشاركين في المعرض، والذي جاء إيمانًا بدور المتحف التعليمي والتربوي مع الأحداث الجارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وضم المعرض مجموعة من 80 قطعة أثرية توضح الأدوات الطبية والجراحية من الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى أدوات النظافة والطب البديل مثل مجموعة منتقاة من طاسات الخضة من العصور الإسلامية المختلفة، وأبريق وطست من العصر المملوكي.

ومن جانبه أشار عثمان مدير عام المتحف، أن علوم الطب ازدهرت خلال التاريخ الإسلامي حيث تميز الأطباء، وتقدمت المستشفيات، كما أن العقيدة الإسلامية أكدت على سنن الفطرة السليمة التي تحث على النظافة والصحة والتجمل مما جعلها وقاية وخط دفاع للجسم من الأمراض المختلفة.