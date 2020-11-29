حقيقة إصابة الفنان تامر فرج بفيروس كورونا (فيديو)

كشف الفنان تامر فرج عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا، مطمئنا جمهوره قائلا: اطمنوا أنا بخير الحمدلله وبشكر كل الناس اللي خافت وسألت عليا، والناس اللي خافت مني بردو، بس هقولكم شوية نصائح عشان متدفعش مبلغ كبير بسبب إصابتك".

وأضاف تامر فرج: أنا مشيت على بروتوكول العلاج وقررت أعزل نفسي، ولو انت شخص مصاب لازم تقيس نسبة التجلط والأوكسجين في دمك حال إصابتك بالفيروس".

ومنذ أيام، أعلن "فرج" عبر صفحته على موقع "انستجرام" أنه سيقوم بعزل نفسه والإلتزام ببروتوكول العلاج وإنه لم يجرى مسحة للتأكد من إصابته أم لا.

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وكتب "فرج": "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحه عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسي واخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطني في التلات سنين اللي فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".

