حسين الشحات يرد علي منتقدي أدائه: محدش يشتم أمي مكنش قصدي أضيع الهدف

كتب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي علي حسابه "فيس بوك" أنا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمة ياريت محدش يشتمني بـ أمي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها اشتمني أنا يا عم بس بلاش أمي وأهل بيتي والفرصة اللي الناس بتتكلم عنها أكيد مقصدش أضيع هدف في نهائي كأس إفريقيا.

وتابع قائلا: "أنا أكتر واحد نفسه فيها وده نصيب وأنا راضي بـ كل شئ ربنا كاتبه وقدر الله وما شاء فعل الحمد لله علي كل شيء أن الأهلي بطل إفريقيا ودي أهم من أي جول اسجلوا وأهم من أي حاجة، أهم حاجة بطولة إفريقيا في النادي الأهلي".

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والجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد فاز في النهائي الإفريقي أمام نادي الزمالك بنتيجة 1/2 أحرز الأهداف عمرو السوليه ومجدي قفشه للنادي الأهلي و شيكابالا لنادي الزمالك هدف.