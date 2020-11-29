طارق تهامى: نصوص اللائحة متوافقة مع الدستور والمناقشات ترجمت رؤية الأعضاء وأثرت الحياة النيابية(صور)

علق النائب الوفدي، طارق تهامي عضو الشيوخ، على المناقشات التي تمت اليوم على اللائحه الداخلية، بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وأكد أنها بناءه وعبرت عن التركيبة السياسية أصحاب الفكر السياسي المستنير خاصة أن الشيوخ يضم قامات حزبية و كفاءات فنية في كافة المجالات.

وأضاف تهامي في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الجلسه، بأن المناقشات أثرت الحياة النيابية وترجمت رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس وخرجت بالتوافق في عدد كبير منها، لتحدد اختصاصات وواجبات الأعضاء طبقا للدستور.

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