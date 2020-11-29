هنا الزاهد تدافع عن أحمد فهمي:عفويته بتخسره الناس.. وفهمي يرد: مبقاش فارقلي حاجة

دافعت الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أنه شخص عفوي وتلقائي ويُردد على لسانه ماهو بقلبه "عكس آخرين" كما وصفت، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الفنان على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي، والسخرية من مهاجم الزمالك شيكابالا.

وأضافت هنا الزاهد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعيدا ان شهادتي في مجروحة لان الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها. انا لا بفهم في الكورة و لا بتفرج عليها بس بشوف قد ايه الانسان ده بيحب يكون عفوي و بينسى انه ممثل و بيتعامل مع كل الناس بكل زوق حتى في الشارع و في التصوير و في كل مكان و الناس اللي عرفاه عرفين ده كويس. انا عارفة انو الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه. بس للاسف الانسان ده بينسى و بيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه و مش بيحب ينافق و لا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده".

وتابعت: "لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد اهلاوي بس للاسف بتطلع اخبار بالكلام اللي بيقولوا عموما انا عايزة اقولك انك قلبك طيب و عفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى انك ممثل أصلا بس الايام دي مينفعش تبقى كده للأسف. واعمل اللي يريحك لانك انسان و احنا كده كده بنحبك جدا".

ورد أحمد فهمي على هنا الزاهد قائلا: "انتي أكتر واحدة عارفانى ومعاشرانى .. بس والله أنا خلاص مش فارقلي حاجة أصلا".

اقرأ أيضا: حسين الشحات يرد علي منتقدي أدائه: محدش يشتم أمي مكنش قصدي أضيع الهدف



وهاجم أحمد فهمي قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، إثر خلافات بينهما، لكنه كتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة: "رغم خلافي معه الشديد ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الفيديو ده منظر بشع، إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير".

