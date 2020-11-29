صور.. محافظ المنيا: نضع كافة إمكانياتنا لإنجاز تطوير مسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه جارى العمل حاليا فى تنفيذ 3 مشروعات بقطاع السياحة والآثار بإجمالى تكلفة 225 مليون جنيه، منها مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية بمركز بنى مزار، كذلك أعمال استكمال مشروع إنشاء المتحف الآتونى بكورنيش النيل، والذى يعد أكبر ثالث متحف فى مصر.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ اليوم، برفقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، لمتابعة أعمال التطوير الشامل بمنطقة جبل الطير بسمالوط، تمهيداً لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحى بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم.

رافق المحافظ خلال جولته، العميد أنور عدلى حشمت، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، والمهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، والدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة فى نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحى واقتصادى كبير، يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، على سرعة ودقة تنفيذ أعمال التطوير، حيث تضم المرحلة الثانية والتى ستشمل عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة الأثرية.

كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة.

وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الدينى العالمى والذى تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.