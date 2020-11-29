صور.. تنفيذ 740 مشروعا بتكلفة 6.3 مليار جنيه بقطاع الطرق بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن قطاع الطرق والنقل شهد خلال الفترة من 2014 حتى 2020، نقلة كبيرة، من خلال تنفيذ 740 مشروعاً، بإجمالى تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعاً، وجار تنفيذ 23 مشروعا.





وأوضح أن من أبرز تلك المشروعا، محور كوبرى سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كم، ورصف 18 طريقاً لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة أجراها أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، لمحور سمالوط الحر على النيل، رافقه فيها نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد.

وأضاف المحافظ خلال تفقده للأعمال الجارى تنفيذها بمحور سمالوط الحر على النيل، أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية برصف جميع الطرق المحلية التى تتقاطع مع المحاور الجارى تنفيذها على النيل فإنه يجرى حاليا رصف 20 طريقًا بطول 63 كم، على جانبى الترع والمصارف والطرق المحلية المتقاطعة مع محور سمالوط، ضمن خطة المحافظة 2020 / 2021، كما يتم رصف 18 طريقًا، لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى .

وأكد المحافظ أن المحور يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى محافظة المنيا، ويمثل إنشاء المحور أهمية استراتيجية كبرى، حيث سيسهم فى تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، ما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

وسيتم افتتاح محور سمالوط الحر على النيل قريبا، بطول 24 كم وعرض 21 م، وبتكلفة مليار و872 مليون جنيه، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبرى، تضم 4 كبارى رئيسية، هى: كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، وأعلى نهر النيل، وعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى، وعلى الطريق الصحراوى الغربى"، و26 كوبرى و17 نفقًا لتفادى التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.