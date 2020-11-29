صور.. ممدوح غراب يمنح وزيرة التضامن درع محافظة الشرقية تقديرا لجهودها

جدة - نرمين السيد - واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، مع محافظ الشرقية، أوجه التعاون فيما يتعلق بمشروعات الوزارة فى المحافظة. ومنح الدكتور ممدوح غراب، وزيرة التضامن الاجتماعى، درع المحافظة تكريما لها، وتقديرا لجهود الوزارة فى خدمة المواطنين.

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