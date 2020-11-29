الارشيف / أخبار مصرية

صور.. ممدوح غراب يمنح وزيرة التضامن درع محافظة الشرقية تقديرا لجهودها

0 نشر
أحمد حمدى 2020-11-29 15:52 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، مع محافظ الشرقية، أوجه التعاون فيما يتعلق بمشروعات الوزارة فى المحافظة.

ومنح الدكتور ممدوح غراب، وزيرة التضامن الاجتماعى، درع المحافظة تكريما لها، وتقديرا لجهود الوزارة فى خدمة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. ممدوح غراب يمنح وزيرة التضامن درع محافظة الشرقية تقديرا لجهودها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا