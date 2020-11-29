رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار المرحلة الأولى لمترو أبو قير من أعمال...

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكك حديد أبو قير الاسكندرية فى المسافة من أبو قير شرقا وحتى محطة مصر بالاسكندرية بجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوىعلى النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة.
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