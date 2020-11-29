وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الجنوب سودانية تعميق التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، قبل مغادرتها مصر، سبل تعميق التعاون المشترك بين البلدين.



وأكد وزير الزراعة، أهمية هذه الزيارة التي تصادفت بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جنوب السودان، ولقاء رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



وقال القصير ، إنه تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجالات: البحوث، وإنتاج التقاوي، والإرشاد الزراعي، والتعاونيات الزراعية، وسلاسل القيمة.. لافتا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البلدين لدراسة أوجه التعاون، ونقلها للتطبيق على أرض الواقع.



وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب السودان، إحداهما سمكية، والأخرى للمحاصيل الحقلية والبستانية، والثالثة للإنتاج الحيواني.. مشيرا إلى أنه من المقرر إعداد مذكرات للتعاون بين الجانبين، وإقرارها للتوقيع المشترك للدخول في حيز التنفيذ.



من جانبها، قدمت لاجو الشكر للحكومة المصرية ولوزير الزراعة على إتاحة الفرصة لزيارة مصر، والتي جاءت لتطوير علاقات التعاون في قطاع الزراعة بين البلدين وسلاسل القيمة المضافة لدعم وتنمية الاقتصاد، وكذلك نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية، وأيضا التعاون في مجال إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي والبستاني في بلادها، وكذلك تطوير الإنتاج الحيواني، الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان الأمن الغذائي لجنوب السودان.



وقالت الوزيرة إنه بعد العودة إلى "جوبا" سننتظر الخبراء المصريين لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل التعاون بين البلدين على أرض الواقع.



‏ جدير بالذكر أن وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بدولة جنوب السودان قامت - خلال زيارتها للقاهرة - بزيارة العديد من مشروعات الأنشطة الزراعية المختلفة، وتعرفت على النهضة الزراعية التي شهدتها مصر مؤخرا.

كما قامت بجولة تفقدية في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتعرف على إمكانيات مصر في هذا المجال، بالإضافة إلى جولة سياحية في منطقة الأهرامات والمتحف المصري.