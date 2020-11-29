للتوعية بالتعامل مع كوورنا .. دورات تدريبية لأصحاب السلع السياحية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب محال السلع السياحية بالمحافظة للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بالتعاون بين كل من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية ومشروع منحة الاتحاد الأوروبى المدعم من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى وذلك فى ظل الوضع الراهن الذى تمر به البلاد ومع تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد وضمانًا لنشر التوعية الصحية بين أكبر قطاع من العاملين بالمجال السياحى لحين تجاوز الأزمة الحالية .

أشار المصري للغرف السياحية الي انه تم نشر البرنامج التوعوى المشار إليه للعاملين بالمطاعم السياحية بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى برنامج تدريب المدرب TOT وذلك استمرارًا للجهود المبذولة من لجنة التدريب بالإتحاد برئاسة هبة بكرى وبالتعاون مع مشروع المنحة لتنفيذ حزمة برامج تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التى تشهدها صناعة السياحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

لفت انه سيتم تنفيذ جميع البرامج التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والإلتزام بجميع إجراءات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا .

يذكر ان حقق الإتحاد المصرى للغرف السياحية بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET Egypt نجاحًا كبيرًا فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد – COVID 19 وذلك من خلال تقديم برنامج توعوى للعاملين بالمنشآت التابعة لكل من غرف المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية.

وأعلن المصري للغرف السياحية انه تم تدريب أكثر من 2000 متدرب حتى الآن بمختلف المحافظات السياحية بجمهورية مصر العربية وجارى تنفيذ برامج تدريبية لتشمل جميع العاملين بالقطاع السياحى .

وأشار المصري للغرف السياحية إلى انه وفى ضوء تضافر جهود الإتحاد المصرى للغرف السياحية مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للحد من نزيف الخسائر الإقتصادية المتوقعة جراء انتشار الفيروس وذلك فى ظل تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد، فقد تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لنشر البرنامج التوعوى بين قائدى المركبات السياحية وذلك ضمانًا لنشر التوعية الصحية بين أكبر شريحة من العاملين بالقطاع السياحى ، هذا بجانب استكمال حزمة البرامج التدريبية التى يقدمها الإتحاد لتنمية مهارات العاملين بالقطاع السياحى لتقديم خدمة متميزة فور عودة النشاط السياحي.