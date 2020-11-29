"بمشاركة 60 فنانًا" معرضًا فنيًا يحكي عن الطب في العصر الإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي معرضًا للفن التشكيلي بمشاركة 60 فنانًا عن الطب في العصر الإسلامي.

شارك في المتحف 60 فنانًا بأعمال مختلفة تحدثت عن أساليب العلاج والوقاية في العصر الإسلامي، حيث عبر كل فنان عن المناسب لتجنب العدوى وعلاجها خصيصًا في ظل انتشار وباء كورونا.

جاء معرض الفن التشكيلي بما يضم من لوحات في إطار فعالية المتحف "داء ودواء" والذي اشتمل على عدة فعاليات أولها معرض أثري بعنوان "داء ودواء" والذي جاء إيمانًا بدور المتحف التعليمي والتربوي مع الأحداث الجارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وضم المعرض مجموعة من ٥٠ قطعة أثرية توضح الأدوات الطبية والجراحية من الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى أدوات النظافة والطب البديل مثل مجموعة منتقاة من طاسات الخضة من العصور الإسلامية المختلفة، وأبريق وطست من العصر المملوكي.

ومن جانبه أشار عثمان مدير عام المتحف، أن علوم الطب ازدهرت خلال التاريخ الإسلامي حيث تميز الأطباء، وتقدمت المستشفيات، كما أن العقيدة الإسلامية أكدت على سنن الفطرة السليمة التي تحث على النظافة والصحة والتجمل مما جعلها وقاية وخط دفاع للجسم من الأمراض المختلفة.