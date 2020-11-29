نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتفقد مجمع الأمومة والطفولة بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، زيارة تفقدية لمجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذي من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري فيه لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادي ‏لخدمة أهالي المحافظة.

واستمعت وزيرة التضامن الإجتماعي لشرح مفصل الخدمات التي من المقرر أن تقدمها المستشفى التي يضمها المجمع.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي علي أن المستشفى المقرر إنشائها في المجمع سيعزز الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.

ومن المقرر أن تضم المستشفى 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى جناح رعاية مركزة يضم 10 أسرة وحضانات للاطفال المبتسرين، بالاضافه إلى بنك دم ومركز أشعة مقطعية وعادية وسونار.