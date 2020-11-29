اختيار محمد السباعي متحدث رسمي لأعضاء تنسيقية الأحزاب في الشيوخ

أعلن أعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب في مجلس الشيوخ عن اختيارهم للعضو محمد السباعي ليكون بمثابه متحدث رسمي عن اعضاء التنسيقيه داخل مجلس الشيوخ.
جاء ذلك عقب يوم شهد العديد من المداخلات لاعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب بهدف التعديل على اللائحه وطرح الرفع المختلفه فيها وهو ما قد تم الاستجابه إليه في عدد من المواد.
ليأتي اختيار النائب محمد السباعي، كمتحدث رسمي لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب في الشيوخ، معبرا عن اعضاء التنسيقية داخل الغرفه الثانيه بالبرلمان، و متصدرا في كل ما يتعلق بالتعامل مع الإعلام، وتوضيح مواقفهم ورؤاهم بخصوص القضايا المختلفه والتطورات والمستجدات المتواصلة. محمد السباعي.
ويملك السباعي القدرة على الحديث المنظم، والتعبير الواضح عن الأفكار، نظرا لكونه متحدثا رسميا بارعا لأحد الوزارات المصرية الهامة "الموارد المائية والري"، منذ إبريل 2019.
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ليس أكثر مايميز السباعي فقط تصريحاته الاحترافية وردوده المنضبطة بحكم عمله كمتحدث رسمي، وإنما أيضا إحاطة بكل مايشغل الشارع في الداخل، ومتابعة دقيقة للمستجدات في الخارج، فلا يفوته الأساسيات المطلوبة للعمل البرلماني، المتعلق بإبداء الرأي والمشورة وطرح الرؤى السديدة، وبالنظر إلى سيرته الذاتية ومؤهلاته،
عضو الشيوح عن حزب مصر الحديثة، حاز على بكالريوس الهندسة قسم المدني، مع دبلومة الموارد المائية بجامعة القاهرة، ويعمل مدير أعمال بالإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، بخلاف أدوار نوعية نشط خلالها في عدة مؤسسات حكومية ودولية وخاصة، ليزيد رصيده السياسي بتوليه منصب عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثه، بخلاف كونه رئيس برلمان شباب مصر سابقاً، ونائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقي.
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