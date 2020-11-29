خناقة.. اعتذار.. هجوم .. تعرف على قصة الخلاف بين أحمد فهمي وشيكابالا

مازالت أصداء المباراة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي البطولة الإفريقية حاضرة، مثيرة حالة صخب على مواقع السوشيال ميديا، وهجوم جماهير الفريقين كلا على الآخر بعد تتويج الأحمر بالبطولة وانتزاعه فوز ثمين من الأبيض، من هُنا بدأت أزمة الفنان أحمد فهمي مع جماهير الزمالك تشتعل، والتي رفضها بعض من نجوم الرياضة والوسط الفني.

خناقة

إذا رجعنا لما قبل مباراة نهائي إفريقيا، نجد المشاجرة التي وقعت بين الفنان أحمد فهمي ونجم الزمالك شيكابالا، وواقعة الخلاف بينه أيضا وبعض من جماهير الأبيض، إذ كشف فهمي عن مشادة كلامية حدثت بينه وبين بعض مشجعي الزمالك، أثناء تواجده في الإسكندرية برفقة محمد حماقي، بسبب مشاجرته الشهيرة مع شيكابالا.

وقال فهمي خلال برنامج "أبلة فاهيتا": "بعد مشاجرتي مع شيكابالا بفترة وجيزة، سافرت مع محمد حماقي إلى الأسكندرية وأثناء تواجدنا في محل لبيع "الأيس كريم"، فرح العاملين بوجود محمد حماقي، بينما غضبوا عند رؤيتي بسبب ما حدث مع شيكابالا".

وأكمل: "تحدثت معهم وشرحت لهم الأمر وأنني لم أتجاوز في حق الزمالك، فهدأت الأمور، وعندما سألني النادل عن طلبي، فطلبت "طبق بليلة"، فغصب الرجل مرة أخرى".

اعتذار



وعقب المباراة، أشعل فهمي حفيظة "الزمالكاوية" من جديد، بعد مهاجمته شيكابالا، ووجه المطرب مصطفى حجاج، رسالة عتاب للفنان أحمد فهمي، بعد هجومه على قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائلا عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مخاطبا أحمد فهمي: "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير.. وبعدين مفيش حد أسياد على حد دي كورة مكسب وخسارة على الجميع.. وشيكابالا لاعب محترم.. أنا أهلاوي بس زي ما الأهلي بيكسب، الزمالك برضو بيكسب".

وكان الفنان أحمد فهمي قدّم رسالة اعتذار لقائد نادي الزمالك شيكابالا، بعد تعرضه للهجوم من قِبل بعض جماهير النادي الأهلي.

وكتب "فهمي" عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "رغم خلافي معه الشديد ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الفيديو ده منظر بشع، إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير".

اقرأ أيضا: حسين الشحات يرد علي منتقدي أدائه: محدش يشتم أمي مكنش قصدي أضيع الهدف



هجوم



لكن الفنان أحمد فهمي أعلن مجددا عبر حسابه على "فيس بوك" تراجعه ‏عن الاعتذار الذي قدمه لنجم نادي الزمالك، معللا ذلك بصورة قديمة ‏نشرها شيكابالا اليوم على "استوري" حسابه الشخصي، واعتبرها ‏الأخير مُسيئة لجمهور الأهلي‎.‎

ويُعرف الفنان أحمد فهمي بانتمائه الشديد والمتعصب لجمهور الأهلي، ومشاركته لجماهير الأحمر بالرأي والغضب والمساندة في أي واقعة وفي أي مباراة هامة للفريق. وتوقع فهمي فوز النادي الأهلي، قبل موعد المباراة المرتقبة، اليوم في مباراة قمة القرن المرتقبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب على صورة الأهلي قبل المباراة، قائلا: "كابو المدرج اللي كان مثل كبير لينا ف حب الكيان.. إن شاء الله نكسب النهاردة ونهديلك البطولة يا صاحبي".

