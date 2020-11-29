بسبب حالات التنمر.. الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام لتطبيق القانون فى أزمة شيكابالا

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد الجماهير الذى وجهت للاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، رسائل تنمر بالغة السوء، وتعبير خارج عن النص والقانون.

وجاء فى نص البلاغ المقدم إلى النائب العام، التالى:"البلاغ جاء بعد أن قامت بعض الجماهير بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية".

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وتابع الموقع الرسمى لنادى الزمالك:"حفاظا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".