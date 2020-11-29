طبيب مناعة يوضح كيف ننجى من كورونا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بمستشفيات جامعة عين شمس، إن الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية كانت متوقعة، خاصة مع دخول فصلى الخريف والشتاء، لانخفاض درجات الحرارة، ومع وجود الأشخاص فى أماكن مغلقة قليلة التهوية بشكل أكبر، وهذا يكون عامل مساعد على زيادة معدلات الإصابة، لكن مع الالتزام بأساليب الوقاية من قبل المواطنين، وأيضا الإجراءات الاحترازية من قبل الهيئات والمنشآت وخلال الفعاليات، تقل الأعداد.

وأضاف أشرف عقبة، خلال استضافته فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الدولة تضطر لتشديد الإجراءات الاحترازية، كما يحدث بجميع دول العالم فى حالة حدوث زيادة في الأعداد، لافتا إلى أن كوفيد-19 موجود منذ نحو 11 شهر، بأعداد هائلة على جميع البلاد، وبالتالي يجب على العالم أجمع التعايش مع ذلك الفيروس.

وأشار"عقبة"، إلى أنه فى ظل أن تسير الأعمال، يجب الإلتزام بجميع أساليب الوقاية، مضيفا أن جميع الأنشطة الترفيهية والكافيهات والمطاعم تكون فى غاية الأهمية لأصحابها والجمهور ايضا، فهنا ينطبق فكرة التعايش بمنع الإصابة وتسير لجميع العادات الحياتية.

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وأكد رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الإجراءات التى تفرضها الدولة يتم العمل بها بعد دراستها أولا، وفى النهاية يتم تعديلها على حسب زيادة أو قلة الأعداد، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة دائما تكون فى صالح المواطن.

