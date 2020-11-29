الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتمكن من ضبط 11 مليون قرص كبتاجون بـ 385 مليون جنيه فى دمياط

تمكنت أجهزة الداخلية المصرية من ضبط 11 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري، بفضل اليقظة الأمنية وفي إطار مواصلة الضربات الحاسمة ضد تجار المواد المخدرة.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت) ومشمولها المستندي (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها.

وكانت لجنة أمنية قد شكلت، لجنة ضمت في عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 118 كرتونة تحوي كل منها 25 مرشح مياه "شمعة فلتر" بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالي 11 مليون قرص.

يذكر أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بحوالي ٣٨٥ مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.