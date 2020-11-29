جدة - نرمين السيد - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذى من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصرى فيه، لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادى ‏لخدمة أهالى المحافظة.





واستمعت القباج، بحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، لشرح مفصل عن الخدمات المقرر أن يقدمها المستشفى. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المستشفى المقرر إنشائه فى المجمع سيعزز الخدمات الصحية المقدمة فى المحافظة. ومن المقرر أن يضم المستشفى 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى جناح رعاية مركزة يضم 10 أسرة وحضانات للأطفال المبتسرين، إضافة إلى بنك دم ومركز أشعة مقطعية وعادية وسونار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. القباج: مستشفى جمعية الهلال الأحمر بالشرقية سيعزز الخدمات الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.