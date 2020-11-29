جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





يأتى هذا اللقاء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيس الكلية، والتى افتتحت على يد مثلث الرحمات البابا كيرلس الخامس عام 1893. ساد اللقاء روح طيبة، وأعرب الحاضرون عن العديد من الأفكار والأمنيات التى تمثل آمالهم وطموحاتهم للكلية لإحداث مزيد من التطوير للكلية على الأصعدة كافة، لدعم الخدمة بالكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلتقى أعضاء هيئة تدريس الإكليريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.