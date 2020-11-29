أبومازن يصل القاهرة فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان رسمى لسفارة فلسطين، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة، ودياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، كانوا فى استقبال أبومازن فى الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى.

ومن جانبه قال السفير دياب اللوح، إن زيارة أبومازن، هدفها التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس السيسى، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خصوصًا ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع السيسى وأبومازن، يوم غد الإثنين فى إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد السفير اللوح، بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتى تقف بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة، والتى اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.

ويرافق أبومازن خلال الزيارة، حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينى.