وكيل صحة المنوفية ينفى عودة شخص توفى بكورونا للحياة

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، ما تردد فى عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن عودة شخص توفى متأثرًا بفيروس كورونا، للحياة بعد تغسيله وتكفينه.





وأكد جودة، فى تصريح لموقع دوت الخليج، اليوم الأحد، أن المريض "و.ج" مدرس لغة إنجليزية ويقيم بشبين الكوم، تم نقله فى ساعة مبكرة أمس السبت لأحد المستشفيات الخاصة، ثم لمستشفى المخ والأعصاب بميت خلف، لإصابته بنزيف فى المخ. وتابع وكيل صحة المنوفية: "المريض حالته الصحية سيئة وتعرض لتوقف فى عضلة القلب وجرى إنعاشه مرة أخرى". وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى شائعة تفيد بوفاة أحد مصابى فيروس كورونا فى مدينة شبين الكوم، بعد توقيع أحد الأطباء الكشف عليه وإعلان حالة الوفاة، إلا أنه عاد للحياة مرة أخرى قبل ساعات من دفنه، لينفى وكيل وزارة الصحة هذه الرواية.

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