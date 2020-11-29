نسور السماء.. الدفاع تنشر فيديو تستعرض فيه أحداث المقاتلات

جدة - نرمين السيد - وعرض الفيديو قدرات القوات الجوية من مقاتلات والتى تنوعت لتنفيذ أى عمليات تكلف بها. وقالت الوزارة: "للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة فى معادلة امتلاك المدى، ولقوتها أن تحقق النصر فى أعتى المحن، للنسور رغبتها الانطلاق نحو آفاق المستحيل إلى العلا، تطير النسور لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أى مهمة توكل إليها".

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