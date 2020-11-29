عاجل.. السيسى يتابع جهود الدولة لتنظيم عملية البناء السكنى والعمرانى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتنظيم عملية البناء السكنى والعمرانى على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس على محصلة الجهود والخطوات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا السياق خصوصا فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ونتاج عمل اللجان المعنية التى تشكلت من جميع الجهات المختصة، والمقترحات والآليات الجارى بحثها لإعادة تنظيم النشاط العمرانى وفق اشتراطات بنائية جديدة. ووجه الرئيس بصياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل على نحو يحقق حوكمة عملية البناء والتوسع العمرانى، فى إطار من المعايير الواضحة، بما فيها التصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية واستيعاب السيارات والخدمات الخاصة بكل مبنى، ومعايير تحديد ارتفاع المبانى السكنية.

وأكد على حتمية تطبيق تلك المعايير لتنظيم عملية البناء، وانتهاج مسار جديد للامتداد السكنى والعمرانى، مسار مؤسَس على قواعد علمية وموضوعية ينهى حالة العشوائية. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع تطورات مشروع "أهالينا 3"، وذلك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اطلع على مخطط المشروع، موجهاً بضم مساحة أراضى إضافية للرقعة القائمة للمشروع، وذلك لاستيعاب وتسكين أكبر قدر من الأسر والأهالى.

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