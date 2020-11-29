أحدث أنواع المقاتلات الحربية تزين القوات الجوية المصرية (فيديو)

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو وثائقيا عّن نسور السماء أبطال القوات الجوية، يضم أحدث أنواع المقاتلات والمروحيات على مستوى العالم، وحيث تنوعت الطائرات الحربية داخل الجيش المصرى، لتنفيذ كافة المهام الموكلة اليها لحماية الامن القومى المصرى.

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