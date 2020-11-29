وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع الأمومة والطفولة بالشرقية

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذي من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري فيه لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادي ‏لخدمة أهالي المحافظة.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح مفصل عن الخدمات التي من المقرر أن تقدمها المستشفى التي يضمها المجمع.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المستشفى المقرر إنشائها في المجمع سيعزز الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.

ومن المقرر أن تضم المستشفى 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى جناح رعاية مركزة يضم 10 أسرة وحضانات للاطفال المبتسرين، بالاضافه إلى بنك دم ومركز أشعة مقطعية وعادية وسونار.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المحافظة، وذلك في مستهل زيارتها للشرقية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ الشرقية أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة في المحافظة.

وقام الدكتور ممدوح غراب بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة تكريما لها وتقديرا لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.