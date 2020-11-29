الأوراق المطلوبة لفتح ونقل ملكية صيدلية

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن الاوراق المطلوبة لفتح ونقل ملكية الصيدلية. وأوضحت النقابه أن الاوراق المطلوبة تتمثل فى:- أولًا: الأوراق المطلوبة لفتح صيدلية:- 1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية. 2.مستندات المديرية بعمل المعاينة. 3.صورة عقد التمليك او الايجار (موثق) 4.شهادات الادارة المركزية. 5.صورة الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج 6.صورة شخصية 7.صورة الرقم القومى+كارنية النقابة العامة +كارنية النقابة الفرعية 8.حضور الصيدلى بنفسه(أومن خلال ارسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة). ثانيًا: الأوراق المطلوبة لنقل ملكية صيدلية:- 1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية. 2.صورة رخصة الصيدلية. 3.صورة عقد الايجار او التمليك (موثق). 4.عقد البيع بالجدك او التنازل عن الرخصة(موثق), 5. شهادات الادارة المركزية. 6.صور الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج. 7.صورة الرقم القومى +كارنية النقابة العامة+كارنية النقابة الفرعية. 8.صورة شخصية. 9. حضور الصيدلى بنفسه(أومن خلال ارسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة). ملاحظة: الأوراق تكون مختومة صورة طبق الأصل من النقابة الفرعية. بالنسبة للصيادلة الخريجيين الجدد يشترط لفتح صيدلية مرور سنة على صدور ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة . وأوضحت النقابه، عن كيفية التسجيل فى سجل الأخصائيين والاستشاريين بنقابة الصيادلة سجل الاخصائيين بالنقابة يتيح للصيدلى إضافة تخصصه فى كارنية النقابة والحصول على شهادة معتمدة من النقابة بذلك. ويمكن للصيادلة التسجيل فى مجالات التخصصصات المختلفة وأبرزها :_ (التحاليل الطبية،الميكروبولوجى أوالكيمياء حيوية،إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة اكلينكية ، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى ،صيدلانيات،صيدلة صناعية،سموم، يقظة دوائية، إدارة اعمال، ادارة موارد بشرية..إلخ) الأوراق المطلوبة للتسجيل: _شهادة الدبلومة أو الماجستير _صورة كارنية النقابة _صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للاستشارى: يتطلب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراة الأوراق المطلوبة: _أصل شهادة الدكتوراة _المحتوى العلمى _صورة كارنية النقابة _صورة البطاقة

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